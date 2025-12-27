عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، صیانت از آرای مردم را مهم‌ترین اصل انتخابات دانست و بر برگزاری سالم، امن و مشارکتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نماینده مردم شهرستان‌های بوئین‌زهرا و اوج، با اشاره به روند قانونی و مراحل اجرایی انتخابات شوراها گفت: «تمامی هیئت‌های نظارت در سطح کشور از مرکز تا استان، شهرستان و بخش‌ها تشکیل شده و وظیفه اصلی آن‌ها حفظ سلامت و شفافیت انتخابات است.»

وی افزود: «چهار اصل اساسی در این انتخابات شامل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت مردم است که باید با دقت و جدیت دنبال شود. هیئت‌های اجرایی نیز با تأیید صلاحیت هیئت‌های نظارت شکل گرفته‌اند و تعامل سازنده میان این دو مجموعه، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی سالم خواهد بود.»

عباسپور تأکید کرد: «طبق اصلاحیه سال ۱۳۶۵ مواد ۷۳ و ۷۴، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان منتخب از کمیسیون شوراها و اصل ۹۰ مسئولیت این امر را برعهده دارند. این ساختار چندلایه تضمین می‌کند که آرای مردم به بهترین شکل صیانت شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف نهایی این روند، انتخاب افراد شایسته و پاکدست برای شوراهای اسلامی شهر و روستا و تقویت اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات است.»

تعامل هیئت‌های اجرایی و نظارت، ضامن صیانت از آرای مردم است عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در برگزاری انتخابات گفت: «اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور و مجموعه‌های زیرمجموعه آن از جمله بخشداری‌هاست و نظارت بر حسن انجام کار و صیانت از آرای مردم نیز بر عهده هیئت‌های نظارت قرار دارد.» وی افزود: «ما به‌دنبال آن نیستیم که هیئت‌های اجرایی و نظارت مسیرهای جداگانه‌ای داشته باشند، بلکه هدف اصلی ایجاد تعامل و همگرایی است تا انتخاباتی سالم و آرام برگزار شود. خوشبختانه در استان این همکاری به‌خوبی شکل گرفته و حسن نیت طرفین نشان داده شده است.» عباسپور درباره معیارهای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها توضیح داد: «برای تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، استعلام‌ها از چند منبع اصلی انجام می‌شود؛ ثبت احوال برای بررسی صحت هویت، دستگاه قضایی برای بررسی سوءپیشینه، وزارت اطلاعات برای ارزیابی امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه برای بررسی سوابق و سلامت فردی.» وی تأکید کرد: «مبنای قضاوت ما سلامت داوطلبان و صیانت از آرای مردم است تا کسانی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند، شایستگی لازم را داشته باشند.»

ورود دوباره مجلس به اولویت‌های استان در سال ۱۴۰۴ عباسپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت‌های استان در حوزه بهداشت و درمان گفت: «همانند سال گذشته، در سال ۱۴۰۴ نیز ورود جدی به مسائل بهداشتی و درمانی خواهیم داشت و نشست‌های متعددی برای اثرگذاری بیشتر برگزار شده است.» وی در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: «طبق قانون، سالانه ۳ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و این رقم در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت. صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد به سرمایه‌گذاران تسهیلات ارائه می‌دهد.» این نماینده همچنین به تصویب اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «با وجود تصویب اعتبارات، دولت در پرداخت‌ها عقب‌ماندگی دارد.» او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات انرژی پرداخت و خاطرنشان کرد: «ناترازی‌های گاز و برق موجب تعطیلی صنایع کوچک و فشار بر صنعتگران شده است. برای رسیدن به توسعه پایدار باید این مشکلات اساسی برطرف شود.»