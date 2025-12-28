استان زنجان با توسعه واحدهای فرآوری میوه و صادرات محصولات بسته‌بندی شده ، در جمع پنج استان برتر کشور در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون جهاد کشاورزی استان زنجان گفت : استان زنجان در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی در جمع پنج استان برتر کشوری است.

هوشنگ ندرلو افزود : بیست و یک نوع محصول باغی تولید می‌شود و کشاورزان به اهمیت فرآوری محصولات خود بیش از پیش توجه دارند.

وی گفت : همچنین، حدود ۱۲ جواز تاسیس با ظرفیت ۱۱ هزار تن در حوزه فرآوری میوه جات صادر شده و با توسعه این صنعت، زنجان توانسته صادرات خود به کشور آذربایجان را نیز آغاز کند.

معاون جهاد کشاورزی زنجان تصریح کرد : در حال حاضر چهار واحد فرآوری میوه در استان فعال است که مجموع ظرفیت آنها بیش از ۴۵۰ تن میوه را شامل می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود در چهار ماه آتی حدود ۵۰ تن محصولات بسته‌بندی شده این بخش به دو کشور صادر شود.

مرکز خشک کردن میوه در زنجان، که به همت یک بانوی کارآفرین زنجانی راه‌اندازی شده است، اکنون محصولات خود را در بیش از ۳۰ نقطه کشور به فروش می‌رساند.

میوه‌ها در این کارخانه طبق شرایط ویژه به محصولات خشک با کیفیت تبدیل می‌شوند و بخشی از آن برای تولید روغن استفاده می‌شود.

ایجاد و گسترش پروژه‌های فرآوری میوه ضمن جلوگیری از سودجویی دلالان، مسیر صادرات مستقیم و پایدار محصولات را هموار می‌کند.

این اقدامات بخشی از تلاش‌های استان برای تقویت فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه بازار‌های صادراتی است.

با توسعه زیرساخت‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته، ظرفیت‌های جدید فرآوری میوه در زنجان گسترش خواهد یافت تا نقش استان در تولید و صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش تقویت شود.