مدیر مرکز قنات استان کرمان اعلام کرد: ۴۸ قنات در شهرستان بم در راستای پروژه باغشهر جهانی بم آماده ثبت ملی شده است
. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر قنوات استان افزود: استان کرمان بهعنوان یکی از مراکز تمدنی قنات در کشور شناخته میشود؛ تاکنون سه قنات در این استان ثبت جهانی و ۱۱ قنات ثبت ملی شدهاند و پیگیری برای ثبت بیشتر قناتها در سطح ملی و جهانی ادامه دارد.
مجید برشان با اشاره به اینکه کرمان جزو مراکز تمدنی قنات در کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر سه قنات ثبت جهانی و ۱۱ قنات ثبت ملی در استان کرمان وجود دارد که پیگیری برای ثبت بیشتر قناتها در سطح جهانی و ملی ادامه دارد