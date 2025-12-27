. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر قنوات استان افزود: استان کرمان به‌عنوان یکی از مراکز تمدنی قنات در کشور شناخته می‌شود؛ تاکنون سه قنات در این استان ثبت جهانی و ۱۱ قنات ثبت ملی شده‌اند و پیگیری برای ثبت بیشتر قنات‌ها در سطح ملی و جهانی ادامه دارد.

