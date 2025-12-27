رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه صاحبان فکر، اندیشه و اهل قلم موظف هستند تا ابعاد مختلف جنگ دفاع مقدس ۱۲ روزه را به درستی تحلیل و تبیین کنند، گفت: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دارای جایگاه ویژه‌ای در دفاع مقدس است که باید در کانون توجه اهل بیان، قلم و تحقیق قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام عباس محمدحسنی در همایش دوسالانه پیشکسوتان و بازنشستگان روحانی نیروهای مسلح در استان‌ های خراسان رضوی، شمالی و جنوب که به میزبانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد، با اشاره به تلاش و ناکام ماندن دشمنان برای تجزیه کشور و براندازی نظام در جنگ ۱۲ روزه گفت: اقتدار نظام، همدلی و وحدت مردم موجب شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر شد.

وی افزود: راهبرد دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲روزه براندازی نظام از راه جنگ سخت بود، اما راهبرد او در پساجنگ تحمیلی ۱۲ روزه براندازی نظام، ترکیبی از راه جنگ سخت و نرم است که اهل قلم، بیان و تحقیق باید با روشنگری به هنگام خود این توطئه‌ دشمن را نیز خنثی نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نمایانگر اراده و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان بود تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دارای جایگاه ویژه و نقطه عطفی در دفاع مقدس است که باید در کانون توجه اهل بیان، قلم و تحقیق قرار گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر اهمیت ثبت و روایت صحیح این جنگ تاریخی، خاطر نشان کرد: دفاع مقدس نمادی از اراده ملتی است که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود جانفشانی کردند و یادآوری آن باید همواره در افکار عمومی زنده بماند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی در پایان تاکید کرد: صاحبان فکر، اندیشه و اهل قلم موظف هستند تا ابعاد مختلف این دفاع مقدس جانانه را به درستی تحلیل و تبیین کنند، چرا که زمام افکار جامعه در دست آنان است و می‌تواند در شکل‌گیری روایت‌ها نقش موثری ایفا کنند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر روشندل رئیس امور روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش حضور داشتند.