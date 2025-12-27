به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، از ۳ هزار آثار ارسالی به جشنواره ؛ ۲۵۰ نفر به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند که ۳۴ نفر حائز رتبه برتر شدند و از آنان تجلیل می‌شوند.

سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در این مراسم گفت: خبرنگاران باید تجهیز به دانش روز و عملیات آفندی در مقابل دشمن شوند زیرا در بخش رسانه ؛ هوش مصنوعی رقیب اصلی است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان هم گفت: جشنواره ابوذر به نمادفرهنگی درکشور تبدیل شده و وظیفه تشریح دستاورد‌های انقلاب اسلامی را درمیدان جنگ روایت‌ها بردوش گرفته این جشنواره مدرسه‌ای برای ارتقا سواد رسانه‌ای و مهارت افزایی است.

اسحاقی افزود: رسانه متعهد سنگراول جهاد تبیین درکشور می‌تواند باشد و انتظار می‌رود در کنار نقد منصفانه یک روایت پیشرفت و بیان خدمت صادقانه مدیران وتوجه به مناطق محروم، باتوجه به ابعاد ظرفیت‌های گفتمانی جمهوری اسلامی در بعد منطقه‌ای وبین المللی مدنظر دوستان باشد.