دهمین جشنواره رسانهای ابوذر کرمان با معرفی برگزیدهها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، از ۳ هزار آثار ارسالی به جشنواره ؛ ۲۵۰ نفر به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند که ۳۴ نفر حائز رتبه برتر شدند و از آنان تجلیل میشوند.
سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در این مراسم گفت: خبرنگاران باید تجهیز به دانش روز و عملیات آفندی در مقابل دشمن شوند زیرا در بخش رسانه ؛ هوش مصنوعی رقیب اصلی است.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان هم گفت: جشنواره ابوذر به نمادفرهنگی درکشور تبدیل شده و وظیفه تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی را درمیدان جنگ روایتها بردوش گرفته این جشنواره مدرسهای برای ارتقا سواد رسانهای و مهارت افزایی است.
اسحاقی افزود: رسانه متعهد سنگراول جهاد تبیین درکشور میتواند باشد و انتظار میرود در کنار نقد منصفانه یک روایت پیشرفت و بیان خدمت صادقانه مدیران وتوجه به مناطق محروم، باتوجه به ابعاد ظرفیتهای گفتمانی جمهوری اسلامی در بعد منطقهای وبین المللی مدنظر دوستان باشد.