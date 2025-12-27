معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: اینکه ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل رژیم صهیونی، آمریکا و ناتو ایستادیم، به قدرت نرمی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همراهی مردم و ولایت فقیه در پرتو فرهنگ مقاومت و ایثار حاصل شد، برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سیزدهمین جلسه روئسا و دبیران ستاد‌های گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت»، صبح امروز (شنبه) با حضور «علی‌اصغر جعفری» معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این جلسه که سرهنگ «محمد یوسفیان» معاون روابط‌عمومی، تبلیغات و امور بین‌الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشوری و لشکری در امور مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت حضور داشتند، ماموریت و مسئولیت دستگاه‌های مربوطه در امور مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در این جلسه، طی سخنانی، ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت رزمندگان دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسلامی و با تبریک ایام‌الله ماه رجب‌المبارک، اظهار داشت: یکی از دستاورد‌های بزرگ دفاع مقدس انس رزمندگان با دعا و نیایش بود، هرجا در خاطرات فرماندهان به توفیقی اشاره شده، بیشترین عامل تمسک و توسل به ائمه اطهار بوده است.

وی افزود: این فرهنگ متعالی، از حوزه دفاع مقدس باید به جامعه بروز و بازخورد پیدا کند و حقیقت هم همین است که هرجا در انقلاب و در طول این سال‌ها توفیقی بوده، به‌واسطه ارتباط با خداوند و توسل به ائمه اطهار بوده است.

آقای جعفری در ادامه با اشاره به این‌که تعریف قدرت در جهان دچار تحول شده و بیشتر سمت و سوی ادراکی، شناختی و نرم گرفته است، خاطرنشان کرد: اینکه ما در جنگ ۱۲ روزه اخیر در مقابل رژیم صهیونی، آمریکا و ناتو ایستادیم، به قدرت نرمی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همراهی مردم و ولایت فقیه در پرتو فرهنگ مقاومت و ایثار حاصل شد، برمی‌گردد.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به لزوم پبوند فرهنگ دفاع مقدس با مسائل عینی امروز اشاره کرد و افزود: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نقش قدرت نرم در تاب‌آوری اجتماعی و مقابله با دشمن موثر واقع شد، در حوزه اجتماعی هم قطعا برای تاب‌آوری، نیازمند پیوند دفاع مقدس با مسائل اجتماعی روز هستیم.

وی بر روزآمدی شیوه انتقال پیام و توجه به مخاطب تاکید کرد و افزود: روایت باید متناسب با سلیقه مخاطب باشد، از این جهت به روزآمدی در ابزار انتقال پیام نیاز داریم که قطعا این روایت و محتوا اگر درست منتقل شود موجب خودباوری در نسل جوان خواهد شد.

آقای جعفری مردمی‌سازی و شبکه‌سازی فرهنگی را یکی از مهمترین راهبردهای امامین انقلاب دانست و افزود: در حقیقتِ انقلاب مردم باید کنش‌گر شوند؛ رویکرد این موضوع در حوزه‌ی کار ما این است که کارکنان دستگاه‌های مربوطه، در میدان و با مردم باشند و کار‌ها مردم‌پایه پیش‌برود، قطعا هرجا که مردمی‌سازی شده، مشکلات به مراتب بسیار کمتر شده است.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در بیان راهبرد دیگر فعالیت‌ها، تمرکز بر انتقال تجربه را به جای انتقال صرف اطلاعات ضروری دانست و تصریح کرد: اگر تجربه درست منتقل شود کارآمدی نیز بیشتر خواهد داشت که در این میان می‌بایست به پیشکسوتان این حوزه توجه جدی‌تری داشته باشیم.

آقای جعفری در ادامه با تاکید به اهمیت رسانه‌های جمعی و با اشاره به این‌که سینما، بازی‌های رایانه‌ای، فضای مجازی و ... همه میدان روایت هستند، افزود: امروز بازی رایانه‌ای سومین گردش مالی دنیا را دارد و به‌عنوان بخش مهمی از صنعت سرگرمی تبدیل به یک سبک زندگی شده است که لازم است ما هم در این صنعت برای انتقال مفاهیم با حضور قدرتمند تلاش کنیم.

وی نظام آموزش و پرورش را مهمترین تکیه‌گاه و ستون فقرات کار فرهنگی و تربیتی دانست و افزود: بطور ویژه در آموزش و پرورش که نقطه ثقل ما در امر ارتقای سطح دانش حکمرانی فرهنگی است، نیازمند کار مضاعف هستیم.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مراقبت از اصالت و پرهیز از مصرف‌زدگی فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر متناسب با نیاز روز حرکت نکنیم با چالش‌های بزرگی روبرو خواهیم بود، قطعا حرف نو، روش نو و سبک جدید و کیفی کردن کار‌ها در این مسیر بسیار موثر خواهد بود.

آقای جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت شناخت نقاط ضعف دشمن و حمله به آن‌ها گفت: این عملیات تهاجمی بی‌تردید در روحیه نسل جدید تأثیرگذار خواهد بود.

وی روزمرگی را آفت فعالیت مجموعه‌های فرهنگی دانست و افزود: اگر دفاع مقدس را سرمایه‌ای بزرگ می‌دانیم، نباید این سرمایه راکد بماند؛ بلکه باید از آن بهره‌برداری کنیم تا ارزش افزوده ایجاد شود و بتوانیم خلأها و شکاف‌های اجتماعی را با آن پر کنیم.

آقای جعفری خطاب به حاضران در جلسه تأکید کرد: هر فرد باید شعاع تأثیر خود را به‌درستی شناسایی کرده و آن را پوشش دهد؛ البته مصادیق این موضوع در هر دستگاه متفاوت است.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه به دو اتفاق مهم در دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر صدبرابری کردن فعالیت‌های فرهنگی و هنری دفاع مقدس، سال گذشته سند این مطالبه تدوین و در هیأت امنای بنیاد تصویب شد. در آن زمان سپهبد شهید محمد باقری پیشنهاد دادند که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شود. پس از ارجاع سند به رئیس‌جمهور، ایشان آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند.

وی افزود: بر این اساس، طی دو هفته گذشته دو جلسه در شورای معین برای بررسی کلیات و جزئیات سند برگزار شد؛ کلیات به تصویب رسید و اصلاحات جزئیات نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این سند، تقسیم کار ملی شکل خواهد گرفت که نیازی به ایجاد ساختار جدید ندارد. مباحث در همان ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی پیگیری می‌شود و متولی و راهبری سند نیز در همین ستاد خواهد بود؛ البته با افزایش توان اجرایی و عملیاتی و تقویت حوزه مالی و اجرایی این ستاد.

آقای جعفری دومین موضوع مهم در دو ماه اخیر را تصویب درس دفاع مقدس در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و افزود: پیش‌تر دو واحد درس دفاع مقدس در دولت شهید رئیسی ابلاغ شده بود، اما این‌بار موانع برطرف شد. بر این اساس، دو واحد در همه رشته‌ها و دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد و علاوه بر آن، این درس در برنامه‌های آموزش و پرورش نیز جای خواهد گرفت. همچنین مباحثی از جنگ ۱۲ روزه نیز به محتوای این درس افزوده خواهد شد.

وی همچنین به نتایج دو نظرسنجی در حوزه دفاع مقدس، ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: تعلق مردم به شهدا و دفاع مقدس بالاست، اما میزان شناخت آنان اندک است. در تشییع اخیر شهدای گمنام، ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان برای نخستین بار حضور داشتند و ۵۰ درصد دارای تحصیلات عالی بودند. این داده‌ها نشان می‌دهد که نیازمند رویکردی تازه و جدی در این حوزه هستیم.

آقای جعفری بیان داشت: در دوران دفاع مقدس شاید در حوزه حفظ آثار کمی دیر اقدام شد و بخشی از اسناد و آثار از بین رفت. لذا با توجه به این تجربه، همکاران ما از روز سوم جنگ ۱۲ روزه به دنبال جمع‌آوری اسناد و آثار جنگ رفتند و تاکنون تعداد زیادی از این آثار گردآوری و به موزه‌های مختلف سراسر کشور ارسال شده است.

وی افزود: انتظار داریم دستگاه‌های مختلف نیز با سرعت و دقت اقدام کنند و آثار و اسناد این جنگ را جمع‌آوری کنند؛ حتی اسناد محرمانه و سری را در مجموعه‌های خود نگهداری کرده و گزارش آن را برای ما ارسال کنند تا از این بابت خاطر جمع باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پایان خاطرنشان کرد: در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت یک تیم حرفه‌ای برای تدوین روزشمار نبرد ۱۲ روزه تشکیل شده که کار خود را آغاز کرده است. بنابراین برنامه، برای هر روز یک جلد کتاب روزشمار این جنگ تألیف خواهد شد. همکاری سازمان‌ها در این مسیر اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم روایت نخستین و اصلی این جنگ را ارائه کنیم و دیگران با گرایش‌های خود آن را روایت نکنند.