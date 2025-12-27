پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی باید در برنامه هفتم پیشرفت به ۱۰ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت؛سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی باید در برنامه ی هفتم پیشرفت به ۱۰ درصد برسد..
محمد محسن صدر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در خرم آباد افزود دولت چهاردهم با رویکرد «حکمرانی مبتنی بر داده» در حال شکلدهی ۱۵ اکوسیستم ملی است و لرستان بهعنوان یکی از متولیان اصلی این طرحها نقش محوری خواهد داشت.
وی بیان کرد:در حوزه ی تجارت فرامرزی به دلیل تأخیر در ترخیص کالا، ۶۰ میلیارد دلار از گردش مالی کشور به مدت ۴۰ روز خارج میشود.
صدر به طرح فیبرنوری شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بخشی از هزینه ی تأمین کابل فیبر تا شهرکها و اتصال به واحدها تأمین میشود و بخشی دیگر به اپراتورها واگذار خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت چهاردهم رویکرد«حکمرانی مبتنی بر داده» را دنبال میکند، تأکید کرد: با توجه به مشکلات سامانههای متعدد در حوزه تجارت فرا مرزی، نبود پنجره واحد باعث ایجاد پیچیدگی و هزینه برای فعالان اقتصادی شده است.
صدر افزود: هدف دولت، ایجاد سامانههای یکپارچه و پنجره واحد برای تسهیل تجارت است که بخش خصوصی لرستان میتواند نقش کلیدی در اجرای طرحهای بزرگ داشته باشد.
وی ببان کرد: ارزش هر یک از این طرح های ملی ۳۰۰ میلیون دلار است و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده دولت، نقش هدایت و نظارت بر کنسرسیومهای استانی را بر عهده دارد تا سرمایهگذاریها هدفمند و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: برای موفقیت لرستان در حوزه ی فناوری، همکاری همزمان دولت، بخش خصوصی و نهادهای استانی ضروری است و ایجاد ظرفیتهای جدید و تعریف طرح های کلان، میتواند لرستان را به یکی از بازیگران اثرگذار در عرصه ملی فناوری تبدیل کند.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت نگاه ملی به ظرفیتهای استانی گفت: اجرای طرح های بزرگ و فناورانه نیازمند تلاش بوده که در این زمینه جمایتهای ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان و توسعه زیرساختهای دیجیتال استانها فراهم شده است.
صدر با اشاره به هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای دادهای در استانها افزود: وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه هوش مصنوعی را بر عهده و سازمان فناوری اطلاعات آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت پارکهای فناوری و مراکز داده موجود، زیرساختهای پردازشی مورد نیاز را فراهم کند.
وی با تأکيد بر اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای استانها بیان کرد: لرستان به دلیل دسترسی به هفت مرکز استان در فاصله سه ساعته، میتواند به مرکز استراتژیک فناوری و پیشران اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.
صدر با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در لرستان گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد سرمایهگذاری بخش خصوصی را در قالب مرکز داده و خدمات فناوری اطلاعات در استان پشتیبانی کند و خرید خدمت تضمینی برای کل کشور انجام دهد چراکه این اقدام میتواند به ساماندهی دستگاهها و ایجاد یک پیشران در استان کمک کند.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق نوآفرین زیر نظر وزارت ارتباطات ۴۰ درصد سهام دارد، تأکید کرد: این صندوق میتواند به سرمایهگذاری در شرکتهای استانی کمک کند و تسهیلات بانکی برای آنها ارائه دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش شهرداریها در توسعه فناوری گفت: شهرداریها به عنوان دستگاههای پیشران میتوانند ظرفیتهای شهر هوشمند و پروژههای فناوری اطلاعات را در استان فعال کنند.
صدر همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای اثرگذار ملی و استانی تأکید کرد و گفت:سازمان فناوری اطلاعات آماده میزبانی و حمایت از طرح های استان و امیدوار است با همکاری مسئولان، اقدامات اثرگذاری در حوزه ی فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال لرستان شکل گیرد.