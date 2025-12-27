امروز، همزمان با روز دفاتر اسناد رسمی، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات، امنیت و شفافیت بازار معاملات را تقویت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امروز، همزمان با روز دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان و مسئولان ثبت اسناد کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی در تاریخ معاملات ملکی می‌دانند.

این قانون که پس از تأکید رهبر انقلاب بر فسادزا بودن معاملات غیررسمی به تصویب رسید، اکنون میلیون‌ها سند ملکی را به سند تک‌برگ تبدیل کرده و مسیر معاملات امن و شفاف را هموار کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به سه روش موجود برای انجام انتقال سند، گفت: «مردم می‌توانند با حضور مستقیم در دفترخانه، یا با تنظیم پیش‌قرارداد و ثبت آن، فرایند انتقال ملک را به شکل قانونی و مطمئن انجام دهند.»

به گفته مسئولان، حدود ۹۰ درصد فرآیندهای انتقال سند اکنون به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این موضوع نقش مهمی در کاهش فساد و کلاهبرداری در بازار ملک دارد.

اجرای این قانون نه تنها امنیت حقوقی معاملات را ارتقا داده، بلکه اعتماد خریداران و فروشندگان را نیز افزایش داده است.

دفاتر اسناد رسمی امروز، به عنوان بازوی اصلی اجرای این قانون، نقشی کلیدی در شفافیت و توسعه بازار املاک کشور ایفا می‌کنند و روز دفاتر اسناد رسمی فرصتی برای بررسی این دستاوردها و آشنایی مردم با روش‌های قانونی انتقال ملک است.