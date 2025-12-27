پخش زنده
امروز: -
بازرسیهای نامحسوس ماهانه از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی اجرا میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که با هدف پیشگیری از تخلفات، ارتقای رضایتمندی مردم و نظارت مؤثر بر عملکرد ادارات، بازرسیهای نامحسوس بهصورت ماهانه از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
، نادر کارگر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان در جلسه وبیناری با رؤسا و کارشناسان بازرسی سراسر کشور گفت: مسیر هوشمندسازی ۱۳ هزار دفترخانه اسناد رسمی در کشور از اسفند سال گذشته آغاز شده و این روند در حال پیگیری است.
وی افزود: نظارت بر اجرای هوشمندسازی و بازرسیهای مرتبط بهصورت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد. کارگر با اشاره به اجرای بازرسیهای تلفیقی با مشارکت بخش اسناد، کانون سردفتران، حفاظت و بازرسی اظهار کرد: شناسایی چالشها، آسیبها و ارائه راهکارهای اصلاحی برای ارتقای عملکرد دفاتر و واحدهای ثبتی باید با جدیت دنبال شود.