سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶- ۲۱:۲۷
خبرهای مرتبط

شمارش معکوس برای آغاز مأموریت سه ماهواره ایرانی

پرتاب کوثر، پایا و ظفر

شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه

پرتاب سه ماهواره کوثر، ظفر ۲ و پایا، نماد قدرت علمی ایران

شمارش معکوس برای اثبات دوباره اقتدار علمی ایران در جهان

یکشنبه فضایی ایران

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، ماهواره ایرانی ، دانش فضایی
