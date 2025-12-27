پخش زنده
تفاهمنامه استراتژیک برای توسعه «مدل زبانی بزرگ بومی» میان مرکز نور، پژوهشگاه ارتباطات و شرکت پارت در قم به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تفاهمنامه همکاری سهجانبهای میان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت دانشبنیان پردازش اطلاعات مالی پارت به امضا رسید.
هدف از این تفاهمنامه، همکاری مشترک در تولید یک مدل زبانی بزرگ بومی با قابلیت پشتیبانی جامع از زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و همچنین زبان کد است. این رویداد مهم علمی-فنی در چهارمین جشنواره هفته پژوهش و در محل پژوهشگاه ارتباطات، با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در جلسه مقدماتی که به همین منظور برگزار شد، ضمن معرفی سوابق و پیشینه فنی مرکز نور، یکی از نقاط قوت و نوآوریهای مرکز نور را دستاوردهای اخیر مبتنی بر هوش مصنوعی دانست که در موضوعاتی نظیر قرآن، حدیث، تاریخ و سایر حوزههای علوم اسلامی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
استاد حوزه و دانشگاه، سه ضلع اصلی فعالیتهای مرکز نور را حاصل بیش از سه دهه تلاش این مجموعه خَدُوم خواند که با عنایت ویژه مقام معظم رهبری تأسیس شده و همچنان در حال فعالیت است. این سه ضلع شامل؛ «نیروهای فنی - پژوهشی باتجربه و متعهد»، «محتوای غنی و بزرگ دیجیتالشده» و «زیرساختهای فنی قوی» مرکز میباشد.
رئیس مرکز نور در بخش دیگری از سخنان خود، آمادگی این مرکز را برای تعامل مشاورهای، فنی و دادهای با سایر مراکز پژوهشی و اجرایی کشور اعلام کرد و افزود: این مرکز آماده است تا در دور جدید همکاریها، ظرفیتهای خود را با سایر نهادها به اشتراک بگذارد. البته خطقرمز این همکاریها همواره «مراقبت نسبت به حقوق مالکیت معنوی» و «پیشگیری از موازیکاریهایی» است که موجب سردرگمی کاربران و هدررفت منابع میگردد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برنامههای مشترک متعددی در زمینههای پژوهشهای بنیادین، تولید برنامههای مشترک، ارائه خدمات دیتایی و فنی و ارائه خدمات نرمافزاری میان مرکز نور با مراکز حوزوی و دانشگاهی در حال اجرا است.
دکتر بهرامی تأکید کرد: تعامل با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پارت میتواند بهعنوان «الگویی جدید و پیشرو» از فعالیتهای مشترک مرکز با سایر نهادها در سطح ملی به شمار آید.