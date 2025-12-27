پخش زنده
معاون اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در مراسم اعتکاف سال جاری، ۱۴۵ مسجد استان میزبان معتکفین خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام سعید جانآبادی با بیان اینکه مراسم امسال تحت شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار خواهد شد، گفت: برنامهریزیها جهت پوشش بهتر نیازهای معتکفین در ۱۴۵ مسجد سطح استان انجام شده و فهرست مساجد شهرستانها که امسال مراسم معنوی اعتکاف در آنجا برگزار خواهد شد، در سامانه اعتکاف قابلمشاهده میباشند.
وی افزود: پیش ثبتنام صرفاً برای رزرو مکان است و ثبتنام قطعی منوط به مراجعه حضوری و تأیید نهایی توسط مسجد منتخب خواهد بود.