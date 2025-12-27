پخش زنده
در این نشست ضمن ارائه گزارشهای تخصصی از وضعیت هوای استان، بر ضرورت ارتقاء سیستمهای پایشی، مدیریت اصولی منابع و افزایش تابآوری شهرها در برابر پیامدهای گرد و غبار و آلودگی هوا تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سومین کارگروه اضطرار شرایط گرد و غبار در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان با حضور مدیران کل، معاونان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه، نمایندگان اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گزارشی جامع از وضعیت هوای شهرهای مختلف استان در نه ماهه نخست سال جاری ارائه کردند. این گزارشها بر اساس نقشههای هواشناسی، دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و مشاهدات دیدهبانهای مستقر در ایستگاههای هواشناسی تهیه شده بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با تأکید بر اهمیت موضوع گرد و غبار و پیامدهای آن، خواستار ارتقاء سیستمهای پایشی گرد و غبار در استان شد.
محمدعلی ویشکایی افزود: این موضوع باید در کمیته بحران با حضور استاندار مطرح و پیگیری شود.
وی گفت: افزایش تابآوری شهرهای مختلف استان در برابر پیامدهای ناشی از گرد و غبار و آلودگی هوا نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی در امر درختکاری و توسعه فضای سبز است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان هم با اشاره به اهمیت وضعیت کیفی هوای استان و کاهش محسوس کیفیت آن در سالهای اخیر، بر ضرورت دسترسی به دادههای دقیق و کیفی از طریق استقرار ایستگاههای سنجش آلودگی هوا مطابق با دستورالعملهای جهانی تأکید کرد.
فرهاد حسینی طائفه، همچنین مدیریت اصولی در زمینه تغییر کاربریها، توزیع سوخت با کیفیت، توسعه حملونقل عمومی، حل مشکلات مربوط به زبالهسوزی و توجه جدی به مسئله فرونشست زمین را از اولویتهای مهم در مسیر بهبود شرایط زیستمحیطی استان دانست.