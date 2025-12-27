پخش زنده
استاندار سیستان و بلوچستان در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان گفت: تمام مصوبات شورا باید اجرا شود تا استان به اهداف توسعهای خود برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در این جلسه بر ساماندهی ساختارهای موازی و تمرکز مدیریت استان برای افزایش اثرگذاری پروژهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر گفت: با تلاش مدیران و همکاری دستگاهها، پیشرفتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف استان حاصل شده است؛ حالا با اجرای متمرکز تصمیمات، میتوانیم این روند را سرعت ببخشیم و نتایج ملموس برای مردم داشته باشیم.
وی جایگاه قانونی شورای برنامهریزی استان را یادآور شد و افزود: این شورا عالیترین مرجع تصمیمگیری استان است و همه دستگاهها موظف به اجرای مصوبات آن هستند. این هماهنگی، کلید رسیدن به توسعه پایدار است.
این مقام مسئول با اشاره به وجود بیش از ۸۰ شورا و کارگروه گفت: ساماندهی این ساختارها زیرنظر شورای توسعه استان، مسیر را برای مدیریت یکپارچه و مؤثر باز میکند و باعث میشود منابع و زمان به شکل بهینه استفاده شود.
وی درباره مأموریتهای مدیران افزود: هر مأموریت باید هدف مشخص و خروجی قابل اندازهگیری داشته باشد، با همین نگاه، هزینهها هدفمند و فعالیتها اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه نهاییشدن سند و برنامه اجرایی استان ثمرات ماهها پیگیری مستمر را بهطور ملموس نمایان کرده است، تصریح کرد: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سیستان و بلوچستان پس از خوزستان در جایگاه دوم سهم اعتبارات ملی قرار گرفته و این اتفاق گامی مهم در مسیر جبران محرومیتهای گذشته و نشاندهنده توجه دولت به توسعه متوازن و عدالتمحور است.
وی افزود: نهایی شدن سند اجرایی، مسیر جذب اعتبارات، تسریع پروژههای عمرانی و تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی استان را هموار کرده است.