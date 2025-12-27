پخش زنده
مدیر آموزش وپرورش آبادان در پیامی کسب رتبه نخست رادیو آبادان درمیان مراکز ۳۳ گانه رسانه ملی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجید درویشی مدیرآموزش وپرورش آبادان در پیامی اعلام کرد: کسب رتبه نخست رادیو آبادان در میان ۳۳ مرکز رسانه ملی، افتخاری ارزشمند و مایه مباهات مردم فرهنگدوست و فرهیخته این دیار است.
این دستاورد درخشان، حاصل تلاش خالصانه، تخصص، خلاقیت و تعهد مدیران، برنامهسازان، خبرنگاران، گویندگان و تمامی دستاندرکاران رادیو آبادان است که با رویکردی مسئولانه و مردمی، در مسیر آگاهیبخشی، ترویج فرهنگ اصیل ایرانیـاسلامی و انعکاس شایسته ظرفیتها و دغدغههای جامعه گام برداشتهاند.
اینجانب با تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به مجموعه پرتلاش رادیو آبادان و خانواده بزرگ رسانه ملی و صداوسیما مرکز آبادان، توفیق روزافزون، استمرار درخشش و اثرگذاری هر چه بیشتر این رسانه را در خدمت به مردم شریف آبادان و کشور عزیزمان از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
امید است این موفقیت، انگیزهای مضاعف برای ارتقای کیفی برنامهها و تقویت تعامل سازنده رسانه با نهادهای فرهنگی و آموزشی، بهویژه آموزشوپرورش باشد.