به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجید درویشی مدیرآموزش وپرورش آبادان در پیامی اعلام کرد: کسب رتبه نخست رادیو آبادان در میان ۳۳ مرکز رسانه ملی، افتخاری ارزشمند و مایه مباهات مردم فرهنگ‌دوست و فرهیخته این دیار است.

این دستاورد درخشان، حاصل تلاش خالصانه، تخصص، خلاقیت و تعهد مدیران، برنامه‌سازان، خبرنگاران، گویندگان و تمامی دست‌اندرکاران رادیو آبادان است که با رویکردی مسئولانه و مردمی، در مسیر آگاهی‌بخشی، ترویج فرهنگ اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی و انعکاس شایسته ظرفیت‌ها و دغدغه‌های جامعه گام برداشته‌اند.

اینجانب با تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به مجموعه پرتلاش رادیو آبادان و خانواده بزرگ رسانه ملی و صداوسیما مرکز آبادان، توفیق روزافزون، استمرار درخشش و اثرگذاری هر چه بیشتر این رسانه را در خدمت به مردم شریف آبادان و کشور عزیزمان از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

امید است این موفقیت، انگیزه‌ای مضاعف برای ارتقای کیفی برنامه‌ها و تقویت تعامل سازنده رسانه با نهاد‌های فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه آموزش‌وپرورش باشد.