پخش زنده
امروز: -
با وجود اصلاح بسیاری از نقاط و گرههای ترافیکی شهر قم در یک دهه گذشته، اما هنوز شاهد ترافیکهای سنگین در برخی خیابانهای قم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نگاهی به وضعیت ترافیک قم نشان میدهد قانونگریزی به یکی از چالشهای جدی شهر تبدیل شده است. قم از نظر تعداد موتورسیکلت نسبت به جمعیت، در رتبههای بالای کشور قرار دارد؛ موتورهایی که گویی چراغ قرمز و ورود ممنوع برایشان معنا ندارد. دوبله و سوبله پارک کردن خودروها نیز به امری عادی تبدیل شده و نتیجه آن، ترافیکهای طولانی در بسیاری از خیابانهای شهر است.
بخش دیگری از مشکلات به زیرساختهای شهری بازمیگردد اصلاح های هندسی در دهه های گذشته نیز نتوانسته گره ترافیک شهر را باز کند، بسیاری از خیابانهای قدیمی قم تنگ و باریکاند حتی در خیابانهای جدیدتر مانند جمهوری اسلامی، پس از گذشت بیش از یک دهه همچنان مشکلات ترافیکی جدی دیده میشود؛ خیابانهایی که به دلیل قیمت بالای زمین، با عرض کم ساخته شدهاند.
در کنار این موارد، شتابزدگی در افتتاح طرح های عمرانی نیز به چالشها دامن زده است. میدان مرجعیت نمونهای از این وضعیت است که به دلیل طراحی نامناسب، بارها شاهد تصادف و حتی حوادث فوتی بوده و هر روز با تغییراتی مقطعی همراه میشود. پل محمودنژاد نیز به دلیل دید محدود در روگذر، تقریباً بهطور روزانه محل وقوع تصادف است.