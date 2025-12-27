معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:به دلیل تشییع پیکر فرماندار مراغه تمام ادارات ،مدارس و بانک ها در این شهرستان روز یکشنبه برابر با هفتم دی ماه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ظفر محمدی گفت:به منظور تشییع پیکر فرماندار مراغه ادارات، بانک‌ها و مدارس در این شهرستان روز یکشنبه تعطیل اعلام شد.

وی افزود: امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه انجام خواهد شد.

ظفر محمدی اضافه کرد:آیین تشییع پیکر مرحوم امین امینیان روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح از مقابل فرمانداری مراغه به طرف میدان شهدای طلوع فجر انجام خواهد شد.