مدیر امور خدمات مشترکان شرکت آب و برق کیش با اشاره به اعلام تعرفههای جدید برق از ابتدای دی امسال، گفت: تعرفههای برق خوش نشینها و اقامتگاههای غیر دائم تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نگین خرم آبادی با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو در خرداد امسال، گفت: تعرفههای برق بخش مسکونی و تخفیف گازرسانی در همه منطقههای گرمسیری بوشهر، خوزستان و هرمزگان حذف شد.
او افزود: مشترکان این مناطق در ماههای دی، بهمن و اسفند باید نسبت به مدیریت مصارف خود دقت لازم را داشته باشند چرا که با عبور از حد الگوی مجاز مشمول افزایش چشمگیر در تعرفههای پرداخت بهای برق میشوند.
مدیر امور خدمات مشترکان شرکت آب و برق کیش خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور تعرفههای برق خوش نشینها و اقامتگاههای غیر دائم تغییر پیدا کرد و این مشترکان با توجه به مصارفی که در سامانه ثبت شده است شناسایی شدند.
خرم آبادی تصریح کرد: تعدادی از مشترکان به روش فصلی در کیش سکونت دارند و بهای برق مصرفی آنها با نرخی که از ابتدای مهر به شرکت آب و برق کیش ابلاغ شده است محاسبه خواهد شد.
او افزود: براساس تعرفههای جدید که از ابتدای دی امسال ابلاغ شده است، الگوی مصرف تغییر پیدا کرده است.
خرم آبادی، گفت: مشترکان برق بخش مسکونی نسبت به مدیریت مصارف خود دقت لازم را داشته باشند و با عبور از حد الگوی مجاز مشمول بهای سنگین در بخش مسکونی به خصوص در سه ماه پایان سال خواهند شد.