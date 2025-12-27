به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بە پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج وسقز و بە استناد هشدارهای صادر شدە از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش بینی بارش باران، برف و برودت هوا ، فردا یکشنبه ۷ دی‌ماه ١۴٠۴ تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج ، سقز و منطقه زیویه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

امتحانات نهایی بازماندگان پایه دوازدهم طبق برنامه، راس ساعت ۱۰ صبح در حوزه‌های از پیش اعلام‌شده برگزار خواهد شد.