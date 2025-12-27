به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت برادر مؤمن، متعهد و خدوم نظام مقدس اسلامی، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه، جناب آقای دکتر امین امینیان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید حسن اخلاق و ادب، تعامل سازنده، مردم‌داری، روحیه مسئولیت‌پذیری و جدیت در اداره امور، از ویژگی‌های برجسته و ماندگار آن مرحوم مغفور بود که یاد و خاطره‌اش را در اذهان مردم و همکاران جاودانه خواهد ساخت.

اینجانب این ضایعه تأسف‌بار را به معاونین و کارکنان فرمانداری، مدیران ادارات، نهاد‌ها و ارگان‌ها، مردم شریف و قدردان شهرستان مراغه، به‌ویژه دوستان، آشنایان و خویشاوندان داغدار، به‌خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات، رحمت واسعه الهی و بهره‌مندی از شفاعت اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می کنم.