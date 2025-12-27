پویش رسانه‌ای «خوشحالم که مادرم» با هدف بازخوانی جایگاه مادری، تبیین ابعاد مختلف فرزندآوری و تقویت نگاه قدردانانه جامعه به زنان مادر، از روزهای گذشته در شبکه‌های مختلف تلویزیونی کشور آغاز شده و در حال پخش است.

به گزارش خبرگزار صدا وسیما، این پویش با نگاهی انسانی، اجتماعی و تربیتی تلاش دارد مفهوم مادری و فرزندآوری را فراتر از رویکردهای صرفاً آماری و جمعیتی، برای مخاطبان عمومی بازنمایی کند. برنامه‌های متنوع این حرکت با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، در قالب گفت‌وگوها، گزارش‌های کوتاه و آیتم‌های تلویزیونی در شبکه‌های مختلف در حال انتشار است.

محورهای محتوایی پویش شامل تبیین ارزش و جایگاه مادری، ضرورت قدردانی اجتماعی از نقش زنان مادر، اهمیت فرزندآوری برای خانواده‌ها و فرزندان، تبیین اجر و پاداش معنوی والدین در مسیر فرزندآوری، توجه به سلامت جسمی و روانی مادر پس از زایمان، بررسی اهمیت چندفرزندی در رشد شخصیتی فرزندان و همچنین تبیین نسبت «کیفیت و کمیت» در تربیت فرزند است.

برنامه‌های مرتبط با پویش تاکنون در شبکه‌های تهران، سلامت، افق، آموزش و شبکه یک سیما پخش شده و طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، در روزهای پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یک‌شنبه در بازه‌های مختلف زمانی در حال انتشار است. این تنوع زمانی و شبکه‌ای، امکان دسترسی طیف گسترده‌تری از مخاطبان را به محتوای پویش فراهم می‌کند.

هدف اصلی این حرکت، ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی پیرامون مادری و فرزندآوری و بازگرداندن شأن و ارزش فرهنگی مادری به متن جامعه است؛ نگاهی که از قضاوت‌های اجتماعی دوری کرده و خانواده، مادر و فرزند را در کانون توجه قرار می‌دهد.

پویش «خوشحالم که مادرم» در ادامه مسیر خود، با بهره‌گیری از روایت‌های واقعی، تجربه‌های زیسته مادران و گفت‌وگوهای کارشناسی تلاش دارد زمینه‌ساز همدلی بیشتر جامعه با مادران و خانواده‌ها شود و تصویری کامل‌تر از مسئله فرزندآوری در جامعه امروز ارائه دهد.