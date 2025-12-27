به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسئول ستاد اعتکاف استان در مراسم همایش مبلغین اعتکاف در سالن همایش اوقاف با اشاره به اینکه برای مراسم معنوی اعتکاف امسال در ۱۸۸ مسجد منتخب و با حضور ۵۰۰ مبلّغ برگزار می‌شود گفت: امسال حدود ۵۰ هزار نفر از مردم در مراسم معنوی اعتکاف شرکت خواهند کرد که ۷۰ درصد آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.

سید باقر تکیه‌ای زمان برگزاری مراسم اعتکاف امسال را از ۱۳ تا ۱۵ دی ماه به مدت سه روز عنوان کرد و گفت امسال برنامه‌هایی مانند یادواره حاج قاسم و شهدای اقتدار، مراسم‌ام داوود، تدبر با ایات موضوعی قرآن با محوریت معنویت، اتحاد و استقامت و انس با دعا‌های صحیفه سجادیه پیش بینی شده است.

پارسال حدود ۲۷ هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف در استان قم شرکت کردند.