به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحومه اکرم شادانی امروز به دیار حق شتافت و پیکرش در کنار مزار فرزند شهیدش آرام گرفت.

سردار حاج جعفر برنا متولد ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ در روستای چرزخون بود که در ۲۹ خرداد ماه امسال بر اثر حمله هوایی رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی به شهرستان بستان آباد شهید شد.

۲۹ خرداد ۱۴۰۴ در پی حمله ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرستان بستان آباد ۱۰ نفر از پاسداران و سربازان حریم ولایت در این شهرستان به فیض شهادت نایل آمدند.