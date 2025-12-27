وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت در حال بازنگری آئین نامه ساماندهی صنعت خودروست تا بر اساس آن به ازای هر خودروی تولیدی یک خودروی فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل کشور خارج شود.

سید محمد اتابک در حاشیه مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده در پاسخ به پرسش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ درباره روند طرح نوسازی موتورسیکلت فرسوده افزود: امروز در سطح کشور نزدیک به چهارده میلیون موتورسیکلت در حال تردد هستند که از این تعداد یازده میلیون آن فرسوده‌اند و باید امکانات و مشوق‌هایی را ارائه می‌کردیم تا راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده خود را با موتورسیکلت‌های کم مصرف، جدیدتر و موتور‌هایی که آلایندگی کمتری دارند، تعویض کنند.

وی ادامه داد: سامانه اسقاط خودرو‌های فرسوده در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیش بینی شد در این سامانه افرادی که علاقه‌مند به جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده شان بودند، ثبت نام می‌کنند؛ از طرف بانک‌ها و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت (صحا) تسهیلاتی به صاحبان موتورسیکلت‌ها تعیین شده است.

وزیر صمت گفت: تا کنون بیست و سه هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده ثبت نام کرده‌اند و در حال حاضر موتورسیکلت‌های نو در حال تحویل به صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده است، تاثیرات این طرح علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی را با جایگزینی موتورسیکلت‌های انژکتوری و برقی برای کلانشهر‌ها به ارمغان می‌آورد و این طرح باید ادامه دار باشد، زیرا با این حجم از موتورسیکلت‌های در حال تردد کمی سخت است، اما امیدواریم که این طرح را ادامه دهیم.

اتابک درباره پایین بودن قیمت تعیین شده برای خرید موتورسیکلت‌های فرسوده افزود: وزارت صمت به دنبال این است که به ازای هر خودرو، موتورسیکلت و حتی خودرو‌های سنگین نو که وارد ناوگان حمل و نقل کشور می‌شود یک عدد خودرو، موتورسیکلت و خودروی سنگین از رده خارج شود و در حال بازنگری در آئین نامه ساماندهی صنعت خودرو هستیم تا این قانون را که به ازای هر خودروی تولیدی یک خودروی فرسوده از چرخه خارج شود.