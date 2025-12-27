پخش زنده
هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی برای استان کرمان صادر شد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی کشور خبر داد و از بهرهبرداران بخش کشاورزی خواست نسبت به رعایت توصیههای اعلامشده اقدام لازم را بهعمل آورند.
بر اساس این هشدار که به تاریخ 6 دیماه 1404 صادر شده است، سامانه ناپایدار جوی از یکشنبه 7 دیماه تا چهارشنبه 10 دیماه 1404 استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پدیدههای جوی پیشبینیشده شامل بارش باران و برف، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و در مناطق جنوبی استان، رگبار و رعدوبرق است که میتواند موجب بروز خسارت به محصولات کشاورزی، ماشینآلات و تأسیسات بخش کشاورزی شود.
در همین راستا، ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان توصیههای زیر را به کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران ارائه کرده است:
•مزارع و باغات: انجام زهکشی و پاکسازی مسیرهای عبور آب، خودداری از آبیاری و سمپاشی، انتقال سریع محصولات برداشتشده به مکانهای مسقف و مراقبت از درختان در برابر سرما و بارش برف.
گلخانهها، سالنها و انبارها: تنظیم دما و تهویه، تأمین سوخت مورد نیاز، کنترل رطوبت و بستن دریچهها در زمان سرما و بارندگی.
•دامداری و مرغداری: تأمین گرما و سوخت، جلوگیری از نفوذ سرما و روانآب و تأمین تغذیه مناسب دام و طیور.
استخرهای پرورش ماهی: کنترل ورودی و خروجی آب، جلوگیری از ورود آب گلآلود و کاهش میزان غذادهی.
عشایر و زنبورداران: پرهیز از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، حفاظت و عایقبندی کندوها و انتقال دامها به مکانهای سرپوشیده.
•ماشینآلات کشاورزی: تخلیه آب تجهیزات آبیاری، استفاده از ضدیخ و محافظت از ادوات کشاورزی در برابر سرما.
ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان از تمامی فعالان بخش کشاورزی خواست با رعایت توصیههای فنی و ایمنی، نسبت به کاهش خسارات احتمالی ناشی از این سامانه جوی اقدام کنند