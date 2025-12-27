به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی کشور خبر داد و از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست نسبت به رعایت توصیه‌های اعلام‌شده اقدام لازم را به‌عمل آورند.

بر اساس این هشدار که به تاریخ 6 دی‌ماه 1404 صادر شده است، سامانه ناپایدار جوی از یکشنبه 7 دی‌ماه تا چهارشنبه 10 دی‌ماه 1404 استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده شامل بارش باران و برف، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و در مناطق جنوبی استان، رگبار و رعدوبرق است که می‌تواند موجب بروز خسارت به محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و تأسیسات بخش کشاورزی شود.

در همین راستا، اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان توصیه‌های زیر را به کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران ارائه کرده است:

•مزارع و باغات: انجام زهکشی و پاکسازی مسیرهای عبور آب، خودداری از آبیاری و سم‌پاشی، انتقال سریع محصولات برداشت‌شده به مکان‌های مسقف و مراقبت از درختان در برابر سرما و بارش برف.

گلخانه‌ها، سالن‌ها و انبارها: تنظیم دما و تهویه، تأمین سوخت مورد نیاز، کنترل رطوبت و بستن دریچه‌ها در زمان سرما و بارندگی.

•دامداری و مرغداری: تأمین گرما و سوخت، جلوگیری از نفوذ سرما و روان‌آب و تأمین تغذیه مناسب دام و طیور.

استخرهای پرورش ماهی: کنترل ورودی و خروجی آب، جلوگیری از ورود آب گل‌آلود و کاهش میزان غذادهی.

عشایر و زنبورداران: پرهیز از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، حفاظت و عایق‌بندی کندوها و انتقال دام‌ها به مکان‌های سرپوشیده.

•ماشین‌آلات کشاورزی: تخلیه آب تجهیزات آبیاری، استفاده از ضدیخ و محافظت از ادوات کشاورزی در برابر سرما.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از تمامی فعالان بخش کشاورزی خواست با رعایت توصیه‌های فنی و ایمنی، نسبت به کاهش خسارات احتمالی ناشی از این سامانه جوی اقدام کنند