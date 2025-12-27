پخش زنده
لزوم تغییر نگرش از حمایت صرف به سمت توانمندسازی اقتصادی عشایر است
به گزارش خبرگزا ی صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در دیدار با مدیران عشایری استان تأکید کرد: برنامهریزی جامع، ایجاد زنجیره ارزش کامل و تقویت هماهنگی بیندستگاهی، محورهای اصلی توسعه جامعه عشایری استان است.
محمدعلی طالبی شامگاه ششم دیماه در دیدار با مدیران عشایری استان گفت لزوم تغییر نگرش از حمایت صرف به سمت توانمندسازی اقتصادی عشایر است
وی گفت در حفظ منابع طبیعی باید از خود جامعه عشایری بهعنوان نگهبانان منابع طبیعی استفاده کرد و آنان را در سیاستهای استانی بهصورت جدی دید.
وی افزود باید بهگونهای برنامهریزی و حرکت شود که هرگونه اقدام در مسیر توسعه مناطق عشایری، با مشارکت فعال، همراهی و همکاری خود جامعه عشایری و با نقشآفرینی آنان بهعنوان پیشران اصلی این فرآیند محقق شود.