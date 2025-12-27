به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عبدالله صفی‌الدین، در پیش‌همایش علمی سید حسن نصرالله؛ رمز موفقیت و نبوغ رهبری؛ تأکید کرد: پایبندی به رهنمود‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی و اطاعت کامل از ولایت فقیه، کلید پیروزی‌های بی‌نظیر مقاومت در چهار دهه گذشته بوده است. وی با مرور تاریخ مقاومت از سال ۱۹۸۲ تاکنون، خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را نخستین پیروزی علنی مقاومت خواند و نقش شهید سید حسن نصرالله را به‌عنوان الگویی از تبعیت محض از ولایت برجسته کرد.

وی در این مراسم که با هدف بررسی ابعاد رهبری و مدیریت شهید سید حسن نصرالله برگزار شد، با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت طرحی بود، اما بعد از آشنا شدن با شخصیت عظیم امام خمینی (ره)، تاریخِ جدیدی ثبت شد، به تبیین نقش بی‌بدیل انقلاب اسلامی در احیای جریان مقاومت پرداخت.

صفی‌الدین با اشاره به اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲ و انحلال نیرو‌های فلسطینی، خاطرنشان کرد: بعد از اشغال لبنان، رژیم صهیونیستی به بیروت رسید و بسیاری گمان کردند که مقاومت به پایان رسیده است. اما امام خمینی (ره) به گروهی از جوانان مومن گفتند: “شما برگردید و از صفر شروع کنید، مقاومت کنید، پیروزی از آن شما خواهد بود. ” این سخن، نقطه آغاز مقاومتی شد که امروز به یکی از قدرتمندترین جریان‌های منطقه تبدیل شده است.

نماینده حزب‌الله لبنان در تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه رمز موفقیت مقاومت، اطاعت بی‌قید و شرط از ولایت فقیه است، افزود: شهید سید حسن نصرالله و یارانش از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب، پیگیر سخنان امام خمینی بودند و پس از آن نیز لحظه به لحظه فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را رصد می‌کردند. این پیگیری و تبعیت، باعث شد که هیچ انحراف کوچکی از خط ولایت در مسیر مقاومت رخ ندهد.

وی با اشاره به سن کم سید حسن نصرالله در ابتدای فعالیت‌های مقاومت (۲۲ سالگی)، اظهار داشت: ایشان و همرزمانش بدون امکانات نظامی و آموزش‌های خاص، تنها با تکیه بر ایمان و اطاعت از ولایت، بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به رژیم صهیونیستی وارد کردند. عملیات استشهادی احمد قصیر که بزرگ‌ترین ضربه تا آن زمان به اشغالگران وارد آمد، نمونه‌ای از این روحیه بود.

نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را نخستین پیروزی علنی و شاخص مقاومت دانست و گفت: این عقب‌نشینی بدون دادن هیچ امتیازی انجام شد و برای اولین بار موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه زیر سوال رفت.

وی ادامه داد: مقاومت تنها یک جریان نظامی نیست؛ بلکه مقاومت مردمی، اخلاقی و روزمره است. مردم لبنان و فلسطین با از دست دادن خانه‌ها و عزیزانشان، خود به حافظان مقاومت تبدیل شده‌اند. امروز در لبنان بیش از ۹۵ درصد شیعیان، شهید داده‌اند و این موجب استحکام بیشتر پیوند مردم با مقاومت شده است.

صفی‌الدین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر غزه، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی آن در دو سال گذشته تمام توان خود را برای شکست مقاومت به کار گرفتند، اما نه تنها توفیقی نیافتند، بلکه جایگاه اخلاقی و سیاسی خود را در افکار عمومی جهان از دست دادند. امروز حتی در آمریکا و اروپا، اسرائیل به عنوان کثیف‌ترین کشور در ذهن مردم شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه مقاومت روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود، افزود: هرگاه آفتاب طلوع کند، مقاومت قوی‌تر از دیروز خواهد بود. این جریان تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد یافت و نابودی رژیم صهیونیستی امری حتمی است.