معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اسقاط روزانه ۸۸۰ خودرو در کشور گفت: نوسازی ناوگان می‌تواند حدود ۱۰ درصد در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرشاد مقیمی، در حاشیه مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره عدم استقبال از طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت، افزود: تاکنون حدود ۲۲۰ مجوز برای مراکز اسقاط صادر شده که در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ مرکز به‌صورت فعال مشغول انجام فرآیند اسقاط هستند. در سال‌های گذشته مسئولیت اسقاط بر عهده نهاد‌های مختلف بود، اما طی دو سال اخیر این وظیفه به‌صورت متمرکز به‌ ایدرو واگذار شده است.

وی با اشاره به تعیین قیمت اسقاط گفت: محاسبه قیمت اسقاط با همکاری سازمان حمایت انجام شده است. در حوزه موتورسیکلت و نوسازی ناوگان فرسوده آن، ابتدا باید بستر اجرای طرح فراهم می‌شد. حدود یک ماه از آغاز و اعلام رسمی این طرح گذشته و اکنون امکان اسقاط موتورسیکلت در همه مراکز اسقاط کشور فراهم شده است. طبیعی است که برای مشاهده نتایج ملموس، باید زمان مشخصی از آغاز فراخوان و اجرای طرح سپری شود.

رئیس هیئت‌مدیره ایدرو همچنین درباره وضعیت اسقاط خودرو‌ها افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که به‌طور میانگین روزانه حدود ۸۸۰ خودرو در کشور از رده خارج می‌شود. بر اساس آئین‌نامه هیئت وزیران و مصوبات مربوطه، روند اسقاط با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شود.

وی ادامه داد: هرچند روند اسقاط در بخش کامیون‌ها و کشنده‌ها با سرعت کمتری پیش می‌رود، اما امسال تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار خودروی سواری، ۵۲۳ کامیون، ۱۲۳۲ اتوبوس، ۱۱۳۲ مینی‌بوس، ۵۸ کشنده، ۵۸۲۳ کامیونت، ۷۴۱۱ تاکسی و ۷۳۶ موتورسیکلت اسقاط شده است.

مقیمی درباره تأثیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بر کاهش آلودگی هوا، به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، نوسازی ناوگان می‌تواند حدود ۱۰ درصد در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد. از سال گذشته تاکنون نیز نزدیک به ۵۳۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شده است.

وی تأکید کرد: نوسازی تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. اخیراً وزیر صمت مجوز نوسازی واحد‌های صنعتی را در راستای برنامه هفتم توسعه ابلاغ کرده است. البته شرط موفقیت این برنامه، برخورداری واحد‌های صنعتی از قابلیت و ظرفیت نوسازی است. اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری آماده نوسازی صنایع است و باید از این فرصت برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی به‌صورت بهینه استفاده شود.