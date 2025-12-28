اوقات شرعی ۷ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴، ۷ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۰ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال والاکرام (ای صاحب شکوه و بزرگواری)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اِسْمَعُوا وَ اَطیعُوا لِمَنْ وَلاّهُ اللّه ُ الأَمْرَ، فَـاِنَّـهُ نِظـامُ الأسـلامِ. حدیث

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از کسى که خداوند به او «ولایت امر» داده است، حـرف شـنوى و اطاعـت داشـته باشـید، چرا که این اطاعت، نظام بخِش اسلام است.

نکته: ولایت و رهبرى، رمز وحدت و عزّت مسلمانان است.

احکام شرعی:

شک در مانع داشتن مهر

اگر لایه تیره رنگی روی مهر نماز را در حدی پوشانده باشد که واقعاً شک کنیم آیا از تماس پیشانی با خاک مانع می‌شود یا خیر؛ وظیفه چیست؟

جواب: تحقق سجده صحیح باید احراز شود، لذا باید مانع رفع شود. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")