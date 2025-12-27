به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، در دهمین نشست شورای توسعه استان کرمان، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد که سند بهره‌وری استان با محوریت چهار موضوع کلیدی انرژی، آب، صنعت و کشاورزی تا پایان بهمن‌ماه تدوین خواهد شد. این سند به عنوان مبنایی برای فعالیت‌های آتی به منظور ارتقای بهره‌وری در استان خواهد بود.

وحیدی همچنین خبر از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال آینده داد و اظهار کرد که این سرشماری هم‌اکنون در سه نقطه به صورت آزمایشی، از جمله رفسنجان و عنبرآباد، در حال آماده‌سازی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه به بررسی و تصویب طرح تفصیلی یزدان آباد و شهر خاتون آباد شهربابک نیز اشاره کرد.

وی گفت تاکنون 3 هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد تومان اعتبار برای بیست و هشت دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و افزود پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان نیز ابلاغ شده و در روزهای آینده پرداخت می‌شود.