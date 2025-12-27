تعطیلی برخی از مدارس شهرستانهای ارومیه و اشنویه
برخی از مدارس شهرستانهای ارومیه و اشنویه روز یکشنبه ۷ دی ماه تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، مقطع پیشدبستانی و ابتدایی مدارس شهرهای ارومیه و اشنویه و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس مناطق روستایی و بخشهای تابعه شهرستانهای ارومیه و اشنویه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
البته یادآور میشود آزمونهای نهایی شهرستانهای ارومیه و اشنویه فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.