سردار رئوفی‌نژاد در مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی خود تأکید کرد: مستندات لشکر، میراثی برای آیندگان است و این مجموعه سه جلدی، عملکرد لشکر ۷ ولیعصر را در ۱۴ عملیات مهم ۸ سال دفاع مقدس به صورت مکتوب و سندی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراسمی به همت سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان، از مجموعه سه جلدی کتاب تاریخ شفاهی سردار سرتیپ عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، فرمانده لشکر ۷ ولیعصر(عج) در دوران دفاع مقدس، رونمایی شد.

سردار رئوفی‌نژاد در این مراسم با قدردانی از سردار شاهوارپور و مجموعه سپاه، این اقدام را ماندگار و بسیار ارزشمند در راستای مستندسازی عملکرد این لشکر دانست.

او یادآور شد: در این مجموعه، عملکرد لشکر ۷ ولیعصر در ۱۴ عملیات مهم دوران هشت سال دفاع مقدس به صورت مکتوب و سند گردآوری شده است.

این پیشکسوت دفاع مقدس تأکید کرد که این اسناد مکتوب، قطعاً برای نسل‌های آینده کارساز و مورد استفاده خواهد بود.