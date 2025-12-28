تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی سقف بازار سرپوشیده سراب
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:با پیگیریهای صورت گرفته مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری برای بازسازی سقف بازار سرپوشیده شهر سراب تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید نصیرپور در جلسه بررسی مشکلات حوزه اصناف شهرستان سراب با بیان اینکه سقف بازار سراب حدود ۸۰ سال پیش بازسازی شده است گفت:نقشه این پروژه توسط شهرداری طراحی و نهایی شده و اداره راه و شهرسازی بر ساخت آن نظارت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی این طرح افزود:بخشی از سقف بازار به دلیل تعمیرات انجام شده در سالهای گذشته دارای وزن اضافی بوده و به دلیل خطرات ناشی از آن باید در سریعترین زمان ممکن تخریب و بازسازی شود.
فرج آشپزی رئیس اتاق اصناف شهرستان سراب نیز با اشاره به کمبود فضای فیزیکی گفت:خدمات اداری به اصناف در دو اتاق کوچک انجام میگیرد که جهت ارائه خدمات مطلوب تر نیاز به تخصیص زمین برای احداث ساختمان جدید میباشد.