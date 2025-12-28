به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مجید نصیرپور در جلسه بررسی مشکلات حوزه اصناف شهرستان سراب با بیان اینکه سقف بازار سراب حدود ۸۰ سال پیش بازسازی شده است گفت:نقشه این پروژه توسط شهرداری طراحی و نهایی شده و اداره راه و شهرسازی بر ساخت آن نظارت دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی این طرح افزود:بخشی از سقف بازار به دلیل تعمیرات انجام شده در سال‌های گذشته دارای وزن اضافی بوده و به دلیل خطرات ناشی از آن باید در سریعترین زمان ممکن تخریب و بازسازی شود.

فرج آشپزی رئیس اتاق اصناف شهرستان سراب نیز با اشاره به کمبود فضای فیزیکی گفت:خدمات اداری به اصناف در دو اتاق کوچک انجام می‌گیرد که جهت ارائه خدمات مطلوب تر نیاز به تخصیص زمین برای احداث ساختمان جدید می‌باشد.