رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده با اشاره به شرایط نامساعد جوی و بارش برف در محور‌های کوهستانی شهرستان، از رانندگان خواست از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سروان صادق‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: با توجه به بارش برف، کولاک و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه‌های دوآب و تمرچین تنها با همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در صورت نداشتن ضرورت، از سفر در این محور‌ها خودداری کرده و پیش از حرکت، وضعیت راه‌ها و تجهیزات ایمنی خود را بررسی کنند.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده خاطرنشان کرد: پلیس راه به‌صورت مستمر در این محور‌ها حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف یا نداشتن زنجیرچرخ، از تردد خودرو‌ها جلوگیری خواهد شد.

سروان صادق‌زاده در پایان از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.