به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون اظهار داشت: طی سال جاری ۷ جلسه کارگروه امور زیربنایی تشکیل داده شده که ۲۲۵ پرونده در این جلسات بررسی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد پرونده بررسی شده ۱۰۶ پرونده مربوط به بخش کشاورزی، ۶۹ مورد مربوط به بخش صنعتی و باقی مربوط به بخش‌های خدماتی و سایر بخش‌ها بوده است.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: با این آمار ۴۲ درصد مصوبات کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی در حوزه کشاورزی و باقی در بخش‌های صنعتی و خدماتی بوده است.

آرامون بیان کرد: پرورش مرغ گوشتی، مجتمع تفریحی، ناحیه صنعتی شهید سلیمانی شهرک صنعتی، احداث تالار پذیرایی و احداث دانشکده پرستاری نقده از جمله مصوبات کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی است.

وی اضافه کرد: کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان غربی نقش کلیدی در بررسی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعتی، گردشگری، خدماتی و عمرانی دارد.