۲۲۵ پرونده در کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی، گامی موثر در مسیر توسعه پایدار
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: بررسی ۲۲۵ پرونده عمرانی و توسعهای در کارگروه امور زیربنایی آذربایجان غربی نقش موثری در پیشبرد پروژههای زیرساختی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان ایفا کرده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده بررسی شده ۱۰۶ پرونده مربوط به بخش کشاورزی، ۶۹ مورد مربوط به بخش صنعتی و باقی مربوط به بخشهای خدماتی و سایر بخشها بوده است.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: با این آمار ۴۲ درصد مصوبات کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی در حوزه کشاورزی و باقی در بخشهای صنعتی و خدماتی بوده است.
آرامون بیان کرد: پرورش مرغ گوشتی، مجتمع تفریحی، ناحیه صنعتی شهید سلیمانی شهرک صنعتی، احداث تالار پذیرایی و احداث دانشکده پرستاری نقده از جمله مصوبات کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی است.
وی اضافه کرد: کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان غربی نقش کلیدی در بررسی و تصویب طرحهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعتی، گردشگری، خدماتی و عمرانی دارد.