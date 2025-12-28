رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از تلاش‌های و فعالیت‌های مدیرکل و کارکنان راه و شهرسازی استان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای عمرانی به خصوص طرح‌های حمایتی مسکن تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از تلاش‌های و فعالیت‌های مدیرکل و کارکنان راه و شهرسازی استان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای عمرانی به خصوص طرح‌های حمایتی مسکن تقدیر کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های مسکن و مسائل تعاونی‌های مسکن، گفت: مجموعه راه و شهرسازی تلاش‌های قابل تقدیر و چشم‌گیری را به خصوص در حوزه مسکن اجرا کرده و این مساله قابل تقدیر است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت: با تاکیدات مقام عالی استان و همچنین اولویت راه و شهرسازی اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های مسکن با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون افزود: تسریع در اجرای طرح نهضت خانه سازی در سطح استان توسعه خدمات زیربنایی نیازمند مشارکت و همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان است تا بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی گفت: ۲۵ هزار و ۳۸۵ متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی وجود دارد که در حال حاضر ۲۳ هزار و ۹۹۵ نفر نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کرده‌اند و ۱۷ هزار و ۴۹۵ واحد عملیات اجرایی خود را آغاز کردند و در مراحل مختلف ساخت و احداث هستند.

گفتنی است در ادامه این جلسه روند اجرای طرح‌های مسکن و همچنین مستئل تعاونی‌های مسکن استان بررسی شد.