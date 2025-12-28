استاندار آذربایجانغربی:
انتخابات، نماد مردمسالاری و وحدت ملی است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه انتخابات همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده، گفت: انتخابات جلوهای روشن از مردمسالاری دینی و از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی است و باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن آمادگی کامل وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: لازم است اقدامات تبیینی مناسبی در این حوزه انجام شود و فرمانداران تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات را پیشبینی کنند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش جامع عوامل اجرایی در انتخابات الکترونیک و آشنایی کامل آنان با قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجریان انتخابات، امانتدار آرای مردم هستیم و باید برگزاری انتخاباتی سالم در کنار انتخاباتی پرشور را سرلوحه کار قرار دهیم.
استاندار آذربایجانغربی به مدیریت و آمادهسازی فضای مجازی برای برگزاری انتخابات نیز اشاره کرده و افزود: مردم باید آگاه شوند که اخبار و اطلاعات انتخاباتی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و امیدآفرینی در جامعه در دستور کار همه عوامل اجرایی باشد.
رحمانی همچنین حفظ وحدت و همدلی را خط قرمز انتخابات دانسته و اضافه کرد: با هرگونه تفرقهافکنی در آستانه انتخابات برخورد قانونی خواهد شد و اقدامات پیشگیرانه برای تقویت انسجام اجتماعی ضروری است.
وی در پایان افزود: قطعاً با آمادگی کامل و همدلی موجود، شاهد انتخاباتی باشکوه و مقتدرانه خواهیم بود و انشاءالله مردم بار دیگر حماسهای ماندگار خلق خواهند کرد.