یین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جایگاه‌های کوچک‌مقیاس عرضه سوخت و خیابان غذا با حضور مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پروژه سرمایه‌گذاری جایگاه‌های کوچک‌مقیاس عرضه سوخت با اعتباری بالغ بر ۴۱۸ میلیارد ریال و با عرصه‌ای به مساحت ۳۲۰ مترمربع برای هر جایگاه اجرا خواهد شد.

این پروژه شامل چهار جایگاه بوده و برای ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی خواهد داشت و میزان کل فروش ماهانه این جایگاه‌ها حدود ۲ میلیون لیتر پیش‌بینی شده است.

پروژه سرمایه‌گذاری خیابان غذا نیز با عرصه‌ای به مساحت ۴۹۰۰ مترمربع، قابلیت ایجاد ۳۰ باب غرفه را دارا بوده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

این پروژه با ظرفیت پذیرش روزانه ۲۰۰۰ نفر و با ارزش کلی ۴ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال، نقش مهمی در توسعه گردشگری شهری، رونق اقتصادی و افزایش سرزندگی اجتماعی شهر ارومیه خواهد داشت.