به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با توجه به صدور اطلاعیه هواشناسی و پیش‌بینی بارش برف در ارومیه، ماشین‌آلات و نیرو‌های اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه پیش از آغاز بارش در نقاط حساس و محور‌های اصلی شهر مستقر شده‌اند تا در صورت شروع بارش، اقدامات لازم برای جلوگیری از لغزندگی و انسداد مسیر‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در این باره اظهار کرد: پیش از هرگونه بارش، عملیات جایگذاری مخازن نمک، بشکه‌ها و کیسه‌های شنی در سطح شهر انجام شده تا با آغاز احتمالی برف، نیرو‌ها بدون تأخیر بتوانند وارد عمل شوند. این پیش‌استقرار کمک می‌کند مسیر‌های پرتردد و شیب‌دار سریع‌تر تحت کنترل قرار گیرند.

وی افزود: تیم‌های اجرایی در قالب شیفت‌های آماده‌باش در معابر حضور دارند و برنامه‌ریزی لازم برای پاکسازی مسیرها، پخش نمک و رسیدگی به نقاط یخبندان به‌صورت مستمر انجام شده است.

بصاری همچنین از شهروندان خواست ضمن رعایت احتیاط در ساعات احتمالی بارش و لغزندگی، موارد نیازمند رسیدگی را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.