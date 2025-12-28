ارومیه با افزایش ۳ منطقه و ۱۴ ناحیه رسماً به جمع کلانشهرهای کشور میپیوندد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه از گسترش و تنوع پروژههای سرمایهگذاری در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: پروژههای سرمایهگذاری، سرآغاز توسعه پایدار شهر ارومیه هستند و نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی و خدمات شهری ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری، افزود: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی یکی از مهمترین راهبردهای شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه است و پروژههایی نظیر خیابان غذا و جایگاههای کوچکمقیاس عرضه سوخت، از پروژههای شاخص با محوریت جذب گردشگر به شمار میروند.
شهردار ارومیه همچنین به اجرای همزمان پروژه ساماندهی رودخانه شهرچای در کنار این طرحها اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای جدی شهروندان، موضوع ترافیک شهری است و با اجرای سیاست تمرکززدایی و احداث جایگاههای کوچکمقیاس عرضه سوخت، ضمن کاهش حجم سرمایهگذاری، شاهد کاهش ترافیک شهری نیز خواهیم بود.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه در کنار برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری «اینوا»، پروژههای متعدد سرمایهگذاری را با حمایت مقام عالی استان و اعضای شورای اسلامی شهر دنبال میکند، خاطرنشان کرد: این پروژهها هماکنون در مراحل قانونی و حقوقی قرار دارند و بهتدریج وارد فاز اجرایی خواهند شد.
وی از ساماندهی سایت پسماند شهری، پروژه سرمایهگذاری میدان امام (ره)، ساماندهی ضایعاتفروشان ورودی شهر، اجرای پروژه تجاری ـ پزشکی خیابان آیتالله حسنی (ره)، ایجاد بازارچههای شهری در نقاط مختلف شهر، بازسازی ایستگاههای اتوبوس، احداث تونل آکواریوم و کارخانه تولید بتن بهعنوان دیگر پروژههای مهم مدیریت شهری نام برد.
شهردار ارومیه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ پروژه سرمایهگذاری شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال در مسیر تحقق قرار دارد که نشاندهنده نگاه توسعهمحور مدیریت شهری به پروژههای سرمایهگذاری، عمرانی و خدمات شهری است.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار آذربایجان غربی، معاونین استاندار، فرماندار، دستگاههای اجرایی، اعضای شورای اسلامی شهر و تلاشگران مدیریت شهری، خبر خوشی را به شهروندان اعلام کرد و گفت: طبق ابلاغیه وزارت کشور، شهر ارومیه با افزایش به ۸ منطقه و ۱۴ ناحیه، رسماً به جمع کلانشهرهای کشور میپیوندد و امیدواریم با افزایش این مناطق، شاهد ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان عزیز باشیم.