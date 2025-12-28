جشنواره طلوع گامی برای تقویت حضور اجتماعی هنرمندان دارای معلولیت
هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت با عنوان «طلوع» میزبان آثار هنرمندان آذربایجانغربی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مدیرکل بهزیستی استان آذربایجانغربی، در حاشیه این جشنواره با تأکید بر جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقای آگاهی اجتماعی، اظهار داشت: «تئاتر بهعنوان زبانی تأثیرگذار، نقشی مهم در انتقال مفاهیم عمیق انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند و میتواند بستری مؤثر برای ترویج ارزشهای دینی، اخلاقی و تربیتی باشد.»
وی با اشاره به پیشینۀ غنی هنرهای نمایشی در فرهنگ ایرانی افزود: «نمایشهای سنتی همچون تعزیهخوانی و پردهخوانی، ریشه در باورها و آیینهای مذهبی مردم داشته و در طول تاریخ، ابزاری مؤثر برای تبیین مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بودهاند.»
بابایان حضور فعال هنرمندان دارای معلولیت در این جشنواره را نشاندهندۀ ظرفیتهای ارزشمند این قشر دانست و بر حمایت مستمر بهزیستی از فعالیتهای فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت تأکید کرد.
این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندیها و خلاقیتهای هنرمندان دارای معلولیت فراهم آورد و گامی در جهت تقویت حضور اجتماعی و فرهنگی این افراد محسوب میشود.