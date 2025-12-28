بررسی طرحهای آبزیپروری و توسعه شیلات در حاشیه رودخانه سد ارس
؛منصور لطفی، مدیر شیلات و آبزیان، از برگزاری نشست کمیته فنی شیلات استان از بررسی طرحهای آبزیپروری و توسعه شیلات در حاشیه رودخانه سد ارس در دفتر مدیریت شیلات و آبزیان خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی ظرفیتها، ارزیابی طرحهای پیشنهادی و برنامهریزی برای توسعه پایدار فعالیتهای شیلاتی در این منطقه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، موضوعاتی از جمله استفاده بهینه از منابع آبی، افزایش تولید آبزیان، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از سرمایهگذاری در بخش شیلات در منطقه آزاد ماکو مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت الزامات زیستمحیطی و فنی در اجرای طرحها تأکید شد.
لطفی با اشاره به اهمیت منطقه سد ارس در توسعه آبزیپروری تصریح کرد: بهرهگیری اصولی از ظرفیتهای این رودخانه میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و افزایش تولیدات شیلاتی ایفا کند.
مدیر شیلات و آبزیان در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای ارائهشده پس از بررسیهای کارشناسی و تکمیل مستندات لازم، در چارچوب ضوابط و مقررات برای اجرا در دستور کار قرار خواهند گرفت.