شرکت آبفای لرستان از مشترکان استان خواست مراقب یخزدگی و ترکیدگی کنتور های آب در فصل سرما باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اعلام کرد:در پی هسدارهای هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دمای هوا، شهروندان برای جلوگیری از ترکیدگی، یخ زدگی و قطع آب نسبت به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله و اتصالات آبی که در مجاورت بیرون قرار دارندبه ویژه ساختمانهای نیمه کاره و یا در حال ساخت و مشترکان غیر دائم «فصلی اقدم کنند.
بر اساس قوانین و مقررات، در صورت بروز هر گونه مشکل برگرفته از رعایت نکردن نکات ایمنی و نا مناسب بودن محل کنتور و لوله کشی ساختمان، هیچ گونه مسئولیتی در خصوص جبران خسارت متوجه شرکتهای آب و فاضلاب نخواهد بود.
همچنین تلفن ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان به صورت شباته روزی پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردمی است.