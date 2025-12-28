به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است: «درگذشت استاد بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر و فیلمنامه‌نویس، موجب تأثر شد. ایشان در سال‌های طولانی فعالیت هنری خود، با خلق آثار نمایشی و سینمایی و توجه به ریشه‌های فرهنگی و اسطوره‌ای، سهمی درخور در گسترش روایت‌گری ایرانی ایفا کردند.

اهتمام زنده‌یاد بیضایی به پژوهش و ارتقای دانش نمایش، در کنار نقش مؤثر در تربیت نسل جدید، بخشی از میراث فرهنگی این استاد هنرمند را شکل داده است. آثار، پژوهش‌ها و نوشته‌های زنده‌یاد بیضایی از تالیفات، تا آثار نمایشی و سینمایی در حافظه هنر ایران پایدار خواهد ماند.

این سوگ را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، هنرمندان و دوستداران هنرهای نمایشی و سینما تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.»

بهرام بیضایی، زاده پنج دی‌ ۱۳۱۷ در تهران بود. این کارگردان سینما و تئاتر، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس و پژوهشگر در آمریکا از دنیا رفت.

فیلم‌های سینمایی بلند «باشو غریبه کوچک»، «شاید وقتی دیگر»، «مسافران» و «سگ‌کشی» از مهم‌ترین آثار او به شمار می‌رود. او همچنین فیلمنامه نویس «روز واقعه» بود.

نوشتن ۳۰ نمایشنامه و کارگردانی ۸ اجرای تئاتر و همچنین نگارش ۵۱ فیلمنامه، پنج روایت و شش پژوهش از جمله سوابق هنری بهرام بیضایی است.