پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی ضمن پیشبینی بارندگی در بیشتر مناطق کشور، برای ۱۳ استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق، شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارندگی پیشبینی میشود.
با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی بارش برف و باران برای استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه جنوبی اردبیل، صادر شده است.
در این استانها احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر وجود دارد.
فردا بهجز نیمه جنوبی فارس و غرب هرمزگان، در سایر مناطق کشور وضعیت جوی پایدارتر خواهد بود.
سهشنبه و چهارشنبه کاهش محسوس پیشبینی میشود و در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید انتظار میرود.