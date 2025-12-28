به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید عیسی سهرابی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور، خواستار تقویت تعامل میان نهاد‌های فرهنگی در دبیرخانه جشنواره ملی دانش‌آموزی «کارینو» شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود:تاکنون ۱۶ هزار و ۴۸۹ دانش‌آموز از سراسر کشور در جشنواره ی ملی کارینو نام نویسی کرده‌اند که ۱۱ هزار و ۸۰۹ نفر دختر و چهار هزار و ۶۸۰ نفر پسر هستند.

وی بیان کرد:برای دستیابی به اهداف کیفی و کمی این جشنواره، باید همه ی ظرفیت‌ها از جمله کانون پرورش فکری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و مجموعه‌های فرهنگی هنری شهرداری‌ها شناسایی و به‌کار گرفته شوند.

سهرابی با تأکید بر ضرورت انسجام در مدیریت دبیرخانه جشنواره افزود: حضور متخصصان هر رشته در ترکیب دبیرخانه، استفاده از افراد توانمند رسانه‌ای از ابتدای فرآیند، و بهره‌گیری از مشاوران روان‌شناسی در مراحل داوری و برنامه‌های تلویزیونی، می‌تواند به ارتقای کیفیت جشنواره و حفظ آرامش روحی دانش‌آموزان کمک کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان هم گفت: در مرحله ی استانی جشنواره ی کارینو، سه هزار دانش‌آموز مورد استعدادیابی قرار گرفتند که ۸۰ نفر از آنان به مرحله تلویزیونی راه یافتند.

حجت اله مؤمنی افزود: این دانش‌آموزان در رشته‌هایی دوبله، نقالی، اجرا، گزارشگری و دیگر حوزه‌های هنری در قالب ۱۰ برنامه تلویزیونی مورد داوری قرار گرفتند.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان در این جشنواره ملی بیان کرد: دو هزار دانش‌آموز از نواحی یک و دو خرم‌آباد به‌صورت حضوری در این برنامه‌ها حضور داشتند و اجراها را از نزدیک تماشا کردند.

دانش‌آموزان سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی karinofestival.ir در این رویداد ملی نام نویسی کنند.