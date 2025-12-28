پخش زنده
پویش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تا ۱۵ دی تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان پویش «فیلم ما» شانزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با هدف تشویق عموم مردم، بهویژه نوجوانان، به تولید محتوای فرهنگی و هنری با تلفن همراه منتشر شده بود، تا ۱۵ دی تمدید شد.
این طرح که با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درحال برگزاری است، تلاش دارد تا به تقویت روایتهای بومی و مردمی در عرصه هنر و رسانه کمک کند.
در این پویش، شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوعی همچون رجزخوانی، شعر، خاطره، مصاحبه و طنز تولید و ارسال کنند تا بستری برای بازتاب تجربههای مردمی و روایتهای خلاقانه فراهم شود.
محورهای موضوعی پویش «فیلم ما»
موضوعات این پویش برگرفته از زندگی روزمره، همدلی اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی و مردمی است که شامل محورهای زیر میشود:
چو ایران نباشد (روایت همدلی و اتحاد ملت قهرمان ایران)
پرواز ممنوع (روایت ناتوانی نظامی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی)
قهرمان خانه ما (روایت فعالیتهای پشتیبانی در ایام جنگ)
فرزندان ایران (روایت مراسمهای تشییع شهدای جنگ اخیر)
سیر جهانی (روایت همبستگی ملتهای مسلمان و آزادی خواهان)
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ دی در پیامرسان جشنواره ارسال کنند.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت جشنواره مراجعه کنید.