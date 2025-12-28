درگیری‌های مسلحانه و ناآرامی‌های روز کریسمس هم در انگلیس ادامه یافت و یک جوان ۲۰ ساله به ضرب گلوله در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ انگلیس که در یک سال اخیر بنا بر داد‌های مرکز ملی آمار این کشور بالاترین میزان جرایم را در طول تاریخ این کشور تجربه کرده است، روز کریسمس را نیز با صد‌ها جرم و جنایت سپری کرد که اقدام به قتل یک جوان ۲۰ ساله از جمله آنهاست.

پلیس منطقه یورکشایر انگلیس اعلام کرد چهار مرد ۲۱ تا ۲۹ ساله را به اتهام تلاش برای قتل این جوان در «دارنال شفیلد» دستگیر کرده است، پلیس گفت گلوله به سینه این مرد جوان اصابت کرده و وضعیتش بحرانی است.

پلیس هنوز هویت مهاجمان و قربانی و انگیزه این درگیری را فاش نکرده است اما از مردم خواسته هرگونه اطلاعاتی که درباره این درگیری مسلحانه دارند به پلیس گزارش کنند، این در حالی است که چند ساعت پیش این واقعه نیز در مسیر لندن به شفیلد یک نوجوان ۱۶ ساله بر اثر تیراندازی دو گروه زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

بازرس ارشد پلیس، این حمله را اقدامی شنیع خوانده که سبب شده مردان جوان برای زندگی خود بجنگد.

اندی نولز، جرایم مسلحانه را تهدیدی بزرگ برای امنیت این کشور دانست که افراد بی‌گناه را در معرض خطر مرگ و گرفتار شدن در اقدامات یک مجرم قرار می‌دهد.

حمل سلاح در انگلیس ممنوع است و مجازات سنگین دارد با وجود این سالانه ده‌ها نفر از جمله نوجوانان بر اثر اصابت گلوله به قتل می‌رسند.

نهاد‌های مدنی حامی حقوق قربانیان خشونت در این کشور، ماه هاست از اینکه جرایم در این کشور به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است ابراز نگرانی می‌کنند و از دولت می‌خواهند تامین امنیت شهروندان به ویژه زنان و دختران را در اولویت قرار دهد.

بر اساس برآورد‌های مرکز ملی آمار انگلیس، شمار جرایم در این کشور به حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است.