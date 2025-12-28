

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله ۱۰ روز تا آغاز هفتمین دوره جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا به میزبانی عربستان، سایت AFC به تحلیل وضعیت تیم امید ایران پرداخته است.

در این گزارش آمده نمایش بی‌نقص ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ عربستان سعودی به این تیم اعتماد به نفس می‌دهد تا در مرحله نهایی هم تأثیرگذار باشد، زیرا این کشور آسیای مرکزی قصد دارد برای اولین بار جام را بالای سر ببرد.

در ادامه نحوه صعود ایران به جام ملت‌ها قید و تصریح شده تیم کمتر از ۲۳ سال کشورمان پس از شکست دادن امارات، گوام و هنگ کنگ، با زدن ۱۳ گل و دریافت تنها دو گل، صدرنشین گروه I مرحله مقدماتی شد و اکنون پنجمین حضور خود را در جام ملت‌ها تجربه می‌کند.

از نظر AFC بهترین عملکرد ایران در ۴ دوره قبلی، صعود به یک چهارم نهایی در سال ۲۰۱۶ بود که در آن مرحله ۳ بر صفر مغلوب ژاپن شد. در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ نیز این تیم در صعود به مراحل حذفی ناکام ماند. درحالیکه در سال ۲۰۲۴ نتوانست حتی به جام ملت‌ها صعود کند.

در بخشی از این گزارش به برنامه بازی‌های شاگردان روانخواه در مرحله گروهی جام ملت‌ها اشاره شده است. جایی که ایران ۷ ژانویه مقابل کره جنوبی، قهرمان سال ۲۰۲۰ قرار می‌گیرد. ۱۰ ژانویه به مصاف ازبکستان، قهرمان سال ۲۰۱۸ می‌رود و ۱۳ ژانویه نیز دیدار خود را مقابل لبنان، تیم تازه وارد جام ملت‌ها برگزار خواهد کرد.

عملکرد درخشان کسری طاهری، مهاجم مصدوم و غایب تیم امید ایران در جام ملت‌ها، بخش بعدی گزارش AFC است. بازیکنی که در مرحله مقدماتی با پنج گل، بهترین گلزن گروه I شد. این مهاجم ۱۹ ساله که برای پیکان در لیگ برتر ایران بازی می‌کند، پس از ورود به زمین در نیمه دوم، در پیروزی ۶ - صفر مقابل گوام هت‌تریک کرد و در پیروزی ۴ - صفر مقابل هنگ کنگ چین دو گل به ثمر رساند.

همچنین AFC ذکر کرده امیرمحمد رزاقی‌نیا از باشگاه استقلال که عملکرد بسیار خوبی در خط میانی دارد و محمدجواد حسین‌نژاد، کاپیتان تیم که در دینامو ماخاچ قلعه روسیه بازی می‌کند، دیگر بازیکنان توانمند ایران هستند.

از نگاه پایگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا، امید روانخواه سرمربی تیم کمتر از ۲۳ سال ایران در تلاش است تا موفقیت‌های تیم ملی بزرگسالان کشورمان را که در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی خوش درخشیده و به‌طور مستمر به جام جهانی راه یافته است، با تیم امید تکرار کند.