گفتگوی ویژه خبری، دیشب به تلاش های نهضت سوادآموزی در خراسان رضوی در چهار دهه گذشته پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: دو هزار و ۵۰۰ نفر امسال در ۱۱۵ پایگاه در استان به سوادآموزی مشغول خواهند شد.

عبدی که به مناسبت هفتم دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی سخن می گفت، افزود: هم اکنون ۱۱۵ پایگاه سوادآموزی در استان فعال است و ۴۳۴ آموزش دهنده به امر آموختن سواد مشغول هستند.

وی ادامه داد: ثبت نام نهضت سوادآموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ تا بیستم دی ادامه دارد و تا کنون حدود دو هزار نفر ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود در مدت باقی مانده، سهمیه دو هزار و ۵۰۰ نفری استان تکمیل شود.

اغلب فراگیران ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند

معاون نهضت سوادآموزی خراسان رضوی گفت: بر خلاف تصور عمومی، اکثر فراگیران پیر نیستند بلکه ۴۷ درصد از آنها بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند که آموزش ها باید مطابق با این رده سنی باشد.

عبدی افزود: به طور کلی فراگیران سوادآموزی در استان در محدوده سنی ۱۰ تا ۶۰ سال قرار دارند.

وی اظهار داشت: در مولفه های تعلیم و تربیت در دنیا مفهوم یادگیری مادام العمر را داریم یعنی توقفی در سوادآموزی وجود نداشته باشد و ما هم در سوادآموزی در همه گروهها موظف به باسوادکردن مردم هستیم.

عبدی گفت: مولفه های دوازده گانه یونسکو بخشی از مهارت هایی است که بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آنها را ارائه می دهیم.

وی گفت: همزمان در همه مقاطع تحصیلی حتی در آموزش بزرگسالان بحث تلفیق سواد و نهارت مطرح است که این امر در نهضت سوادآموزی در حال اجرا است.